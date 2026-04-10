Konya’ya yeni kampüs geliyor! İşte açılış tarihi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

Konya’ya yeni kampüs geliyor! İşte açılış tarihi
Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitenin geleceğine yön verecek projeleri açıkladı. Çelik yeni kampüs çalışmalarına ilişkin bilgilerde verdi. İşte detaylar..

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitenin geleceğine yön verecek projeleri açıkladı. 5 bin 22 lisans ve 2 bin 74 lisansüstü olmak üzere toplam 10 bin 384 öğrenciyle eğitim hayatını sürdüren Konya Teknik Üniversitesi, özellikle kampüs ve ulaşım alanında önemli bir dönüşüm sürecine girdi.

YENİ KAMPÜS 2 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Rektör Çelik, kampüs yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini ve yeni kampüsün 2 yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca şantiye binasının yapıldığı ve temel atma töreninin mayıs ayında olacağı belirtildi.

2 BİN KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURTLARI 

İlk etapta 1500 öğrencinin bulunacağı yeni kampüsün daha nezih, modern ve konforlu bir eğitim ortamı sunacağını ifade eden Çelik, proje kapsamında 2 bin kişilik öğrenci yurtları, spor salonları ve çeşitli modern yapıların yer alacağını söyledi. Yenilikçi ve öğrenci odaklı bir kampüs inşa ettiklerini vurgulayan Çelik, bu dönüşümün üniversitenin eğitim kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını dile getirdi.

METRO İLE KOLAY ULAŞIM DÖNEMİ

Ulaşım konusunda da önemli bir gelişmeye dikkat çeken Çelik, metro hattının NEÜ'den (Necmettin Erbakan Üniversitesi) Konya Teknik Üniversitesi'ne kadar uzanacağını açıkladı. Bu sayede öğrencilerin kampüse ulaşımının çok daha kolay ve hızlı hale geleceğini belirten Çelik, projenin hem öğrenciler hem de akademik personel için büyük bir avantaj sağlayacağını ifade etti.

ULAŞIMDA SIKINTI YOK 

 Toplantıda yeni kampüse ulaşımda çalışmalar yapıldığı açıklandı. Her türlü ulaşım sağlanacak. Metro gelene kadar ulaşım konusunda sıkıntı yaşanmayacağıda belirtildi. 

TARIM VE TEKNOLOJİDE YENİ ADIMLAR

Üniversitenin akademik ve teknolojik yatırımlarına da değinen Çelik, Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde "Toprak İşleme ve Su Yönetimi” bölümünün açılacağını da duyurdu. Tarım sektöründe yaşanan değişimle birlikte bu alanın öneminin arttığını belirten Çelik, gençleri bu bölüme yönelmeye davet etti. Ayrıca TEKNOFEST 2025'ten 12 ödülle döndüklerini hatırlatan Çelik, Konya'da bu başarıyı yakalayan tek üniversite olduklarını söyledi. Kendi yazılımlarını geliştirdiklerini ve bilgi işlem alanında ciddi bir bütçe ayırdıklarını ifade eden Çelik, yeni projelerle bu başarıyı daha da ileri taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

(Meltem Aslan)

