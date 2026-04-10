Kreşte skandal olay! 2,5 yaşındaki çocuk darp edilmiş halde bulundu
Bursa’da özel bir kreşe sabah saatlerinde sağlıklı şekilde bırakılan 2,5 yaşındaki çocuk, akşam saatlerinde darbedilmiş halde ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, anne, çocuğunu sabah saatlerinde kreşe bıraktı. Gün içinde herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, çocuğunu almaya gelen anne darp izlerini fark edince şok yaşadı.
ÇOCUĞUNU DARP EDİLMİŞ HALDE ALDI
Ailenin iddiasına göre olay sırasında gözetmen öğretmen sınıfta bulunmazken, yaşanan darp olayı kendilerine bildirilmedi. Çocuğun başka bir çocuk tarafından darp edildiği öne sürüldü. Aile, hastaneye giderek darp raporu alırken durumu yetkililere bildirdi.
KAMERA KAYDI TUTULMADIĞI İDDİA EDİLDİ
Olayın ardından savcılık tarafından inceleme başlatıldığı, kamera kayıtlarının incelenmesi için jandarmanın kreşe gönderileceği öğrenildi. Öte yandan, kreş yönetiminin velilere kamera kaydı tutulmadığını ifade ettiği iddia edildi.
Kreş yetkilisi ise yaptığı açıklamada, olayın kısa sürede gerçekleştiğini savunarak, "Gözetmen öğretmen kısa süreliğine odadan ayrıldı. Yaklaşık 2 dakika sonra geri döndüğünde iki çocuğun kavga ettiğini gördü ve müdahale etti" dedi.
