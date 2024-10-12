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İstanbul’da polisi bıçakla yaralayan saldırgan yakalandı

İstanbul’da polisi bıçakla yaralayan saldırgan yakalandı
Beyoğlu’nda, arkadan yaklaştığı polis memuruna bıçakla saldırıp boynundan yaralayan kişi gözaltına alındı.

Taksim'deki Tünel meydanında görevli bir polis memuruna arkadan yaklaşan bir kişi bıçaklı saldırıda bulundu.

Boynundan bıçaklanan polis memuru yaralanırken saldırgan olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralanan polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de kaçan şüpheli O.I'yı, Kasımpaşa'daki bir parkta yakaladı.

"Şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır"

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin saldırı sonrası kısa sürede olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, bir şahsın bıçakla gelerek polise saldırdığı ve olay yerinden uzaklaştığının anlaşıldığı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen O.I. isimli şüpheli Kasımpaşa'da gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan sorgulamasında uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan suç kaydı olduğu tespit edilmiş, ayrıca yapılan kontrolde şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Yaralı polisimizin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam etmekte, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

Adalet Bakanı Tunç: Saldırıyı lanetliyor, polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beyoğlu'nda polis memurunun boynundan bıçaklanması olayını lanetleyerek, polise geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polis memuruna kesici aletle yapılan saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını anımsattı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını belirten Tunç, "Boyutu ne olursa olsun şiddet asla kabul edilemez. Saldırıyı lanetliyor, polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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