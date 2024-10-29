Kuzenini bayıltıp bıçaklayarak öldürdü

Pendik’te, Bursa’dan gelen kuzeni ile eğlence dünyasına giden Talip Y., eve geri döndüğünde tartıştığı Duygu Şahin(18)’i önce darbetti. Ardından alınan darbeler sonucu bayılan Şahin’i bıçaklayarak öldürdü. Talip Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa'da yaşayan Duygu Şahin akrabalarını ziyaret etmek için İstanbul'a geldi. Talip Y.'nin yanında kalmaya başlayan Şahin, kuzeni olan Talip Y. ile birlikte eğlence dünyasına gitti. Eve döndüğünde Talip Y. ile Duygu Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Şahin aldığı darbelerin ardından bayıldı. Talip Y., Şahin'i bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olayı yerinde yapılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAYDA KULLANDIĞI BIÇAKLA YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan saldırıda, Talip Y. olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalandı. Hastaneye kaldırılan Şahin ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyetteki ifadesinde, Kuzeni Duygu Şahin ile aralarında gönül ilişkisi olduğu, olay yaşanmadan önce eğlenmek için dışarı çıktıklarını ve birlikte alkol aldıklarını söyleyen Talip Y., eve geldiklerinde ise Şahin'in başka bir erkek arkadaşı olduğunu ve yeni arkadaşını söylediğini, bunun üzerine sinirlenerek Şahin' Darbe yaptığını, bayıltıldıktan sonra bıçakla yaralandığını söyledi. Emniyet işlemleri tamamlanan Talip Y. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA