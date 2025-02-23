MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, AK Parti 8. Olağan Kongresi’nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Bahçeli, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den AK Parti'nin Büyük Kongresi'ne özel çiçek aranjmanı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel çiçek aranjmanı göndermişti.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üzerinde Genel Başkan Bahçeli'nin isminin yazdığı aranjmanın fotoğraflarına yer verildi.
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Bu anlamlı armağan, 1071 adet gülle Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfille İstanbul'un Fethi'ni, Türk bayrağı çerçevesiyle birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkideyle AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir."
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