Otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Kırşehir’in Mucur ilçesinde otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, S.İ.G. yönetimindeki otomobil, Mucur kara yolu kenarında ulaşım aracı bekleyen Onur Ü.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Onur Ü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Elvin Buğra Arslan Öğrenci Yurdu'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve mesaisini tamamlayıp evine dönmek için kara yolu kenarında ulaşım aracını beklediği öğrenilen Onur Ü'nün cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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