GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

PKK/KCK’nın sözde sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi

PKK/KCK’nın sözde sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi
MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Serhat Tagay’ı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK Gare lojistik aktarım sorumlusu Mervan Hizan kod adlı Serhat Tagay'ı Irak/Gare'de gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Örgüt Yöneticilerinin Korumasıydı

MİT, yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Serhat Tagay'ın, örgüt üst düzey yöneticilerinin korumalığını yaptığını tespit etti. Terörist Tagay'ın, örgüt yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gare'de Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri ve bu eylemlerde kullanılan tüm silah, mühimmat ve patlayıcı gibi malzemelerin aktarımını organize ettiği belirlendi.

Terör suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan terörist, adım adım takip edilmeye başlandı.

MİT, haber kaynakları vasıtasıyla Serhat Tagay'ın hassas konumunu belirledi. Operasyon için en uygun zamanın oluşması ile düğmeye basıldı ve Mervan Hizan kod adlı Serhat Tagay nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.

Mervan Hizan Kod Serhat Tagay kimdir?

Serhat Tagay, PKK/KCK'ya 2014 yılında katıldı. Örgütün lojistik aktarım faaliyetlerinden sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. 2015-2016 yılında Irak'ın kuzeyinde Gara'da askeri ve ideolojik eğitim aldı.

2017-2019 yılları arasında Irak'ın kuzeyinde Zap alanında görev yaptı. Bu dönemde Türk güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldı.

2020-2021 yıllarında Suriye'de YPG içerisinde faaliyet gösterdi. 2022-2023 yıllarında Irak/Gare'de örgütsel faaliyetlerine devam etti.

Son olarak Irak'ta örgütün yönetim kadrosunda faaliyet gösteren üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptı.
 

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER