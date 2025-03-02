GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Ramazanın ilk iki haftası bahar havasında geçecek

Ramazanın ilk iki haftası bahar havasında geçecek
Yurt genelinde sıcaklık artacak, ramazanın ilk iki haftası bahar havasında geçecek. Yarından itibaren 3 gün boyunca yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinde olması tahmin ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, mart ayı itibarıyla batı kesimler başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklığın artmaya başladığını ve mevsim normallerinin üzerine çıktığını belirten Acar, "15 Mart'a kadar iç kesimler ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üstünde olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Gelecek 3 gün kuzey kesimlerden gelen yağışlı havanın görüleceğini bildiren Acar, yarın tüm yurtta yağışlı havanın hakim olacağını söyledi.

Yağışların, batı ve iç kesimlerde sağanak, doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını dile getiren Acar, "Özellikle Kayseri, Sivas, Erzincan ve Gümüşhane çevrelerindeki kar yağışlarının biraz daha kuvvetli olma ihtimali var." diye konuştu.

Acar, güneybatı kesimlerinde denizlerde rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğini aktardı.

Çarşambadan sonra yurt genelinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını belirten Acar, ramazanın ilk iki haftasının bahar havasında geçeceğini dile getirdi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara ve İstanbul'da sıcaklığın 15 dereceye kadar çıkacağını vurgulayan Acar, iki ilde yağışın sağanak şekilde görüleceğini söyledi.

Başkentte yarın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olabileceğini ifade eden Acar, bunun uyarı niteliğinde olmadığını dile getirdi.

Hava tahmin uzmanı Acar, İzmir'de yarın özellikle iç kesimlerde kuvvetli sağanağın etkili olacağını, sıcaklığın ise çarşambadan sonra 19-20 dereceye çıkacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Reklam
  • #Hava Durumu #Hava Sıcaklıkları

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir