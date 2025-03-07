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SON DAKİKA: Mimar Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu! Belgrad Ormanı’nda sır dolu 4 gün

SON DAKİKA: Mimar Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu! Belgrad Ormanı’nda sır dolu 4 gün
Belgrad Ormanı’nda kaybolmasının ardından 4 gün sonra donmak üzereyken bulunan Mimar Ece Gürel, yaşamını yitirdi. Ece Gürel’in ölümüyle ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkıyor.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. Dün gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu. Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

2. KEZ KALBİ DURDU, KURTARILAMADI

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yeni bilgiler aktarıldı. Yayında, Ece Gürel'in dün akşam ikinci kez kalbinin durduğu, ancak bu kez kurtarılamadığı belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Ece Gürel'in ölümü sonrası ilgi bilgiyi aktaran Müge Anlı, "Uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği öğrenildi." dedi.

AKILLARDAKİ SORU: BAŞKA BİRİSİ Mİ BULUNDUĞU YERE GETİRDİ?

Ece Gürel'i ikinci bir kişinin getirip bulunduğu yere bırakılmış olması ihtimali gündeme getirilirken, bunun soruşturmaların sonucunda ortaya koyulacağı aktarıldı.

GÖZLER OTOPSİ RAPORUNDA

Öte yandan Ece Gürel'in otopsinin sonuçlandığı, buradan çıkacak sonucun çok önemli olduğu belirtildi.

ÇANTASININ 9 ADIM ÖTESİ

Ece Gürel'in bulunduğu montu ve çantasının düzenli bir şekilde bulunduğuna dikkat çekilirken, 5 gün sonra aynı yerin 9 metre ötesinde bulunmasının büyük soru işaretleri yarattığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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