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Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşu! Türkiye Basın Federasyonu kuruldu

Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşu! Türkiye Basın Federasyonu kuruldu
2014 yılında Anadolu Yayıncılar Derneği olarak yayıncılık alanında faaliyetlerine başlayan ve Federasyonlaşarak medya alanında Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşu olan Anadolu Basın Federasyonu İçişleri Bakanlığı onayı ile Türkiye ismini alarak artık çalışmalarına Türkiye Basın Federasyonu olarak devam edecek.

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan konuya ilişkin bir açıklama yaparak "Bundan böyle çalışmalarımıza Türkiye Basın Federasyonu olarak devam edeceğiz dedi. 
Sinan Burhan'ın açıklaması şöyle;

Türkiye ismini alarak Türkiye Basın Federasyonu oldu

2014 yılında Anadolu Yayıncılar Derneği olarak yayıncılık alanında faaliyetlerine başlayan ve 2023 yılında Anadolu Yayıncılar Federasyonu olarak yoluna devam eden kurumumuz, İçişleri Bakanlığımızın onayı ile  Türkiye ismini alarak Türkiye Basın Federasyonu olmuştur.

Federasyonumuzun kuruluş sürecinde ülkemizin isminin federasyonumuza verilmesine izin veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İletişim Başkanımız Fahrettin Altun ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımızı sunuyoruz.

Türkiye Basın Federasyonu olarak demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Özellikle basın mensuplarının özlük haklarını güçlendirmek ve medya sektörünün daha özgür ve adil bir yapıya kavuşmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

"Ezan, bayrak ve Cumhuriyet''

Bu çalışmaları yürütürken üç kırmızı çizgimiz olacak:

Ezan, bayrak ve Cumhuriyet'in değerleri. Bizler, ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen bir sivil toplum kuruluşu olarak, basın sektörünü daha güçlü ve bağımsız hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Hayırlı olsun.

Kaynak: Millet Haber Ajansı

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