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Yeni ehliyet ve pasaport ücretleri belli oldu

Yeni ehliyet ve pasaport ücretleri belli oldu
TÜİK’in açıkladığı üretici fiyat enflasyonun ardından yeniden değerlendirme oranı da belli oldu. Yeniden değerlendirmenin belli olmasının ardından da ehliyet ve pasaport ücretlerinde yapılacak olan fiyat değişimleri netleşmeye başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) , ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi.

Ardından yeniden değerlendirme oranı netleşti.

Pasaport ve ehliyet ücretleri de yeniden değerlendirme oranına göre artacak.

YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI DA YÜZDE 43,93

Buna paralel olarak yeniden değerleme oranı da yüzde 43,93 olarak açıklandı.

Bu oranın 2025 yılında vergi ve harçlara zam olarak uygulanması bekleniyor.

Milyonları ilgilendiriyor: Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu

EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Yeniden değerlendirme oranının belli olmasının ardından ehliyette yapılacak olan fiyat güncellemeleri şu şekilde:

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230

2025: 331

Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL

2025: 1.425 TL

PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?

Yeniden değerlendirme oranının belli olmasının ardından pasaportta yapılacak olan fiyat güncellemeleri şu şekilde:

6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL

2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL

2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL

2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL

2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7833

2025: 11.274

Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisinin 1.137 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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