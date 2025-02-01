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Yenidoğan çetesi sanığı doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti

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Yenidoğan çetesi sanığı doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti
Yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi olarak yargılanan ve 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep edilen Doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde canına kıydı.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre 29 Ekim 2024'de Antalya Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu nakledilen Yenidoğan çetesinin iki numarası İlker Gönen, yalnız kaldığı odasında butona basınca cezaevi görevlileri odasına gitti.

Kendisine zarar verdiği belirlenen Gönen, cezaevi personeli koğuşundan alınarak revire götürüldü.

Gönen'in çay bardağı ile sağ bileğinde derin kesi izi, sol bileğinde de küçük kesi izi tespit edildi.

Doktor Gönen, ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Yenidoğan Çetesi #doktor İlker Gönen

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