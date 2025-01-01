Çelikkayalar 2025 hedeflerini açıkladı! Konya merkezde değil ilçelerinde de hizmet etmeye başlayacak

Konya’nın perakende sektöründeki lider markası Çelikkayalar AVM yeni yatırımları ile büyümeye devam ediyor. Ürettiği katma değer ve oluşturduğu yeni istihdam alanlarıyla kent ve ülke ekonomisine katkısını sürdüren Çelikkayalar, 2025 hedeflerini yeni yılın ilk gününde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

Konya perakende sektörünün öncü markası Çelikkayalar, istikrarlı büyümesini 2024'te de sürdürdü. Geçen yıl bünyesine 3 yeni mağaza ekleyerek şube sayısını 30'e yükselten Çelikkayalar, ürettiği katma değerin yanı sıra toplamda 1.600 kişi istihdam sayısına ulaşarak kent ekonomisine katkısını sürdürdü.

Çelikkayalar müşteri odaklı çalışmaları, kaliteli hizmet anlayışı ve güler yüzlü personeli ile 2024'e yine damgasını vurdu. Öte yandan lojistik ağını daha da genişleten firma, Konya'da öncüsü olduğu online alışverişte de hız ve kalitesiyle zirvede yer almaya devam etti.

YENİ LOJİSTİK MERKEZİ TAMAMLANDI

2024'te yatırım hedeflerinin tamamına ulaşan Çelikkayalar, 30 bin metrekarelik lojistik merkezi inşaatını tamamladı. Genel merkezin de yer aldığı yerleşke içerisinde yükselen yeni lojistik merkezinin kısa süre içinde hizmete gireceği açıklandı. Karaman Yolu Lojistik Merkezinin proje çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

FARKLI SEKTÖRLERDE YENİ YATIRIMLAR

Perakende ile birlikte farklı sektörlerde de yatırımlarına yenilerini ekleyen Kaya Grup, akaryakıt sektöründe faaliyetlerine aralıksız devam ederek 5 Akaryakıt İstasyonuna ulaştı. Bunun yanında Kerim Kaya Temiz Enerji Üretim Tesisi ile doğa dostu enerji üretim faaliyetlerine de devam eden firma, geçen yıl 15 ülkeye ihracat yapan Işıltı Park Fabrikasını bünyesine kattı. 3. Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alanda kurulu bulunan fabrika, çocuk oyun parkı üretiminde Konya'nın yüz akı markaları arasında yer alıyor.

ALİ KAYA 2025 HEDEFLERİNİ YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE AÇIKLADI

Çelikkayalar Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaya, yeni yılın ilk gününde düzenlendiği basın toplantısında 2025 hedeflerini kamuoyuna duyurdu. "Çelikkayalar bu şehrin markasıdır” diyerek sözlerine başlayan Kaya, 2 bin kişilik çok büyük bir aile olan Çelikkayaların planlı ve istikrarlı yükselişini 2024'te de sürdürdüğünü belirtti. Kaya "1989 yılından buyana Konya'ya ve şehrimizin güzel insanlarına hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her geçen yıl kendimizi yeniliyor, kalitemizi daha da artırıyoruz. Bize sahip çıkan, Çelikkayalar'ı bağrına basan tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu şehre hizmet etmek bizim en büyük mutluluğumuz. Çok çalışarak her yıl zincir şubelerimize yenilerini ekliyor, yolumuza büyüyerek devam ediyoruz. Hedefimiz Konya'da 42 şubeye ulaşmaktır. En kısa sürede bu hedefe ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Hedefe ulaşırken bu yıl yeni bir vizyonu daha ortaya koyuyoruz. Artık Çelikkayalar sadece Konya merkezde değil ilçelerinde de hizmet etmeye başlayacak. İlk önce Akşehir, Seydişehir, Ereğli ve Beyşehir gibi büyük ilçelerimizde Çelikkayalar şubelerini açmak gibi bir hedefimiz var. Kısmet olursa tüm ilçelerimize ulaşmanın gayretinde olacağız. Sözün özü dünyanın ve Türkiye'nin ekonomik şartları ne olursa olsun, yeni yatırımlarımız ile şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yeni istihdam alanları oluşturmak için çabamızdan vazgeçmeyeceğiz. Çelikkayalar Ailesi daha da büyüyecek'' dedi.

(Sibel Elmas)