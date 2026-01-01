Konya-Antalya yolundaki Alacabel beyaza büründü!

Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan en önemli geçiş güzergâhı olan 1825 rakımlı Alacabel Geçidi, etkili olan kar yağışının ardından kış moduna girdi. Bölgedeki ağaçlar beyaz örtüyle kaplanırken, Karayolları ekipleri yolun açık kalması için teyakkuza geçti.
Antalya-Konya kara yolundaki 1825 rakımlı Alacabel'de gece saatlerinden itibaren kar yağışı ektisini gösterdi.
Bölgede bulunan ormanlık alandaki kızılçam, sedir ve ardıç ağaçlarının karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.
Zaman zaman sisin de etkili olduğu Alacabel'deki manzara dronla kaydedildi.
Öte yandan Karayolları ekipleri, Alacabel Geçidi'nin ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
