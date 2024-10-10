Konya’da gözden kaybolan koyunlar 5 km uzaklıkta bulundu

Konya’nın Kulu ilçesinde kaybolan 45 küçükbaş hayvan Jandarma’nın dron desteğiyle 5 km uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Şerefli Mahallesinde M. C.'ye (41) ait küçükbaş hayvanları otlatmak için başıboş bırakması sonrası hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu. Sahibi C. çevrede arama yaptığı ancak bir sonuca ulaşamadı.

Akşam saatlerinde kaybolan koyunlarını bulamayan M. C., durumu Jandarma Karakoluna bildirerek yardım talebinde bulundu.



İhbarın alınmasının ardından, Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, kaybolan küçükbaş hayvanları bulmak için dron desteğiyle geniş kapsamlı bir arazi arama tarama çalışması başlattı.

Dronun sağladığı havadan görüntüleme imkanı sayesinde, arama çalışmaları daha etkili ve hızlı bir şekilde gerçekleştirildi.



Sabah 07:45'e kadar süren arama çalışmaları sonucunda, kaybolan 45 koyun 5 km uzaklıkta arazide başıboş dolaşırken tespit edildi.

Ekipler, bulunan koyunları güvenli bir şekilde toparlayarak sahibine teslim etti.

C., Jandarma ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi