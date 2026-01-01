GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da yılın ilk olayı: Alkollü sürücü kıskıvrak yakalandı!

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da yılın ilk olayı: Alkollü sürücü kıskıvrak yakalandı!
Konya’da 2026 yılının ilk asayiş olayı gece saatlerinde yaşandı. Polisin “dur“ ihtarına uymayarak kaçan 1.51 promil alkollü sürücü, 15 dakikalık takibin ardından Elmalı Hamdi Yazır Kavşağı’nda kıskıvrak yakalandı.

Yılın ilk asayiş olayı, alkollü sürücünün kaçışıyla başladı. Polis ekiplerinin "dur” ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından Ulusal Sokak'tan Elmalı Hamdi Yazır Kavşağı'na kadar kaçtı.



15 Dakikalık Takip Kavşakta Bitti

Elmalı Hamdi Yazır Kavşağı'nda durdurulan 15 ADR 440 plakalı araç sürücüsünün kimliğinin belirsiz olduğu öğrenilirken, yapılan alkol kontrolünde 1.51 promil alkollü olduğu tespit edildi.



Cezai İşlem Uygulandı

Araçta yapılan incelemede otomobilin kiralık olduğu belirlendi. Sürücü hakkında alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı.

Ali Asım Erdem

