Konya’da yılın ilk olayı: Alkollü sürücü kıskıvrak yakalandı!

Yılın ilk asayiş olayı, alkollü sürücünün kaçışıyla başladı. Polis ekiplerinin "dur” ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından Ulusal Sokak'tan Elmalı Hamdi Yazır Kavşağı'na kadar kaçtı.
15 Dakikalık Takip Kavşakta Bitti
Elmalı Hamdi Yazır Kavşağı'nda durdurulan 15 ADR 440 plakalı araç sürücüsünün kimliğinin belirsiz olduğu öğrenilirken, yapılan alkol kontrolünde 1.51 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Cezai İşlem Uygulandı
Araçta yapılan incelemede otomobilin kiralık olduğu belirlendi. Sürücü hakkında alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı.
Ali Asım Erdem