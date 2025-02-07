GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SİYASET Haberleri

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak
AK Parti İstanbul İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla bugün gerçekleştirilecek. Kongrede, il teşkilatının yeni yönetimi belirlenecek.

AK Parti'de il kongreleri süreci devam ediyor. İstanbul'da önce 39 ilçede AK Parti ilçe başkanları ve yönetimleri belirlendi. Şimdi gözler AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne çevrildi.

Kongre, Zeytinburnu'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 15.00'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongreye katılacak.

Kongrede, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin görevi Abdullah Özdemir'e devretmesi bekleniyor.

Kabaktepe, tüm İstanbulluları kongreye davet etti

Abdullah Özdemir de yeni dönemde var olan çalışmaların üzerine yeni nitelikli çalışmalar katarak davaya sahip çıkacaklarını belirtti.  Özdemir, Osman Nuri Kabaktepe'ye teşekkür etti.

AK Parti İstanbul İl Kongresi'ne 10 bin kişinin katılması bekleniyor. Kongrede 600 delege oy kullanacak.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER