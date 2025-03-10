18 MART 2025 RESMİ TATİL Mİ? 18 Mart Salı günü okullar tatil mi, ders var mı?

Her yıl büyük bir coşku ve gurur içinde kutlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, 1915’te denizden gelen düşman kuvvetlerinin büyük bir yenilgiye uğratılması ve sonrasında karada elde edilen zaferin yıl dönümüdür. Ülke genelinde, Çanakkale Zaferi başta olmak üzere birçok etkinlik ile bu anlamlı gün anılmaktadır. Bu özel günde, çalışanlar ve öğrenciler “18 Mart tatil mi?“ sorusunu merak etmektedir. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde okullar ve işyerleri tatil olacak mı? İşte, bu konuda merak edilen tüm detaylar…

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Anlamı ve Tatil Durumu

18 Mart 1915'te Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşen kara ve deniz savaşları, Osmanlı askerlerinin büyük bir zaferle sonuçlandı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kazandığı bu zafer, her yıl coşku, gurur ve heyecanla anılmaktadır. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? Zaferin önemi nedir?

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

Bu yıl 18 Mart, Salı gününe denk geliyor. Çanakkale Zaferi'nin kutlandığı bu anlamlı gün, maalesef resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle okullar ve iş yerleri tatil olmayacak. Ancak, zaferin önemi her yıl olduğu gibi, halkımız tarafından büyük bir saygı ve gurur içinde anılmaya devam etmektedir.

18 MART ÖNEMİ NEDİR?

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşlarıdır. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak amacındaydı.

Bununla beraber başkent İstanbul'u zapt ederek Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçtiler. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir. Böylece Türk milleti bağımsızlık ve hürriyet konusunda kararlı ve inançlı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Milletin kahramanlığını gözler önüne seren Çanakkale Zaferi, ''Çanakkale Geçilemez'' şiarını hayatımıza dahil etmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi