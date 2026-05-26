GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,963 TL
EURO
53,291 TL
STERLİN
61,903 TL
GRAM
6.724 TL
ÇEYREK
11.023 TL
YARIM
21.992 TL
CUMHURİYET
43.593 TL
YAŞAM Haberleri

2026 Derik bayram namazı saat kaçta? Mardin Derik kurban bayramı namazı vakti

Fatih Bayram
İnternet Editörü
2026 Derik bayram namazı saat kaçta? Mardin Derik kurban bayramı namazı vakti
Derik Kurban Bayramı namazı saati belli oldu. Bayramın ilk sabahında camilere akın edecek vatandaşlar, bayram namazı saatini merak ediyor. İşte, 2026 Kurban Bayramı için Mardin ve ilçelerinde bayram namazı saatleri…

Derik​ Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?

Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Mardin'de kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.33'te eda edilecek.

İşte Mardin'in ilçelerine göre bayram namazı saatleri:

Kızıltepe: 05.34

Nusaybin: 05.32

Midyat: 05.30

Dargeçit: 05.29

Derik: 05.35

Mazıdağı: 05.34

Ömerli: 05.32

Savur: 05.32

Bayram sabahı camilerde manevi bir atmosfer hâkim olacak. 

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER