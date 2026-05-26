2026 Felahiye Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Kayseri Felahiye bayram namazı vakti

Felahiye Kurban Bayramı namazı saati belli oldu. Bayram sabahı camilere akın edecek vatandaşlar, namaz vaktini merak ediyor. İşte, 2026 Kurban Bayramı için Kayseri ve tüm ilçelerinde bayram namazı saati…

Felahiye​​ Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Bayram namazı, güneşin doğuşundan yaklaşık 30-50 dakika sonra kılınıyor. 2026 yılı hesaplamalarına göre Kayseri'de bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.51 kılınacak. Kayseri İlçelerinde Kurban Bayramı Namazı Saatleri Kayseri Merkez: 05.51 Akkışla: 05.48 Bünyan: 05.49 Develi: 05.52 Felahiye: 05.50 İncesu: 05.52 Özvatan: 05.49 Pınarbaşı: 05.47 Sarıoğlan: 05.48 Sarız: 05.47 Tomarza: 05.50 Yahyalı: 05.53 Yeşilhisar: 05.53 Bayram sabahı Kayseri genelinde camilerde manevi bir atmosfer oluşacak. Bayram namazını eda edecek vatandaşlar, namaz sonrası sevdikleriyle bayramlaşarak bu özel günün coşkusunu paylaşacak.

