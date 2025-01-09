Başkan Altay Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, başta Konya basın camiası olmak üzere; doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla milletimize hizmet eden tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Basın, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru; toplumların vicdanı ve sesidir. Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla halkın bilgiye ulaşma hakkını temin eden gazetecilerimiz, her şartta toplumun gözü, kulağı ve sesi olmaya devam ediyor.

Teknolojinin sürekli geliştiği, bilginin çok hızlı yayıldığı bu çağda, basın mensuplarımızın omuzlarındaki sorumluluk her zamankinden daha büyüktür. Vatandaşlarımızın doğru bilgiyi zamanında alabilmesi ve kamu yararının korunması, gazetecilerin fedakâr çalışmaları sayesinde mümkün olmaktadır.

Gazetecilik, yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir toplumsal sorumluluk ve vicdan işidir. Zaman mefhumu gözetmeden, kimi zaman zorlu koşullarda, kimi zaman da büyük riskler alarak görevlerini ifa eden basın çalışanlarımız, hakikatin izini sürerek demokrasimizin güvencesi olmayı sürdürüyor.

Bu vesileyle, başta Konya'mızın basın camiası olmak üzere; doğru, sağduyulu ve tarafsız habercilik anlayışıyla milletimize hizmet eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum.”