Başkan Altay: “Mirac kandilimiz mübarek olsun”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mirac Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, “Bu kutlu gecenin tüm insanlığa barış, gönüllere huzur getirmesini; toplumumuzdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmesini temenni ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Sevgili Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, ardından da semaya kadar uzanan manevi bir yolculuk gerçekleştirdiği Miraç gecesine kavuşmanın huzuru içerisindeyiz.

Miraç, üzüntüyü, çaresizliği umutsuzluğu terk edip, yeniden yola koyulma, arınma ve yenilenmedir. Miraç, insanın hakikat yolculuğu, yüce Allah'a olan vuslatıdır.

Miraç Kandilinin müjdelerinden olan tevhit; bizlere birlik ve beraberliğimizin önemini güzel bir şekilde vurgulamaktadır. Bu günlerde Gazze ve Suriye'den aldığımız güzel haberler, tevhidin gücünü bize somut bir şekilde göstermiştir. Bundan sonra da, tevhit meşalesiyle gönüller birleştirmeli, manevi yükselişimizi sürdürmeliyiz.

İnsanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığı sona erdirmek için Miraç gecesini fırsat olarak görmeliyiz.

Yaşadığımız dünyanın bir imtihan vesilesi olduğunu idrak ederek; sevgi ve saygı ile kenetleneceğimiz bir toplum oluşturmak için gayret göstermeliyiz.

Bu düşüncelerle, bu kutlu gecenin tüm insanlığa barış, gönüllere huzur getirmesini; toplumumuzdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmesini temenni ediyorum.

Miraç Kandilimiz mübarek olsun.”