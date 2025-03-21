Çayın Yanında Bu Yiyecekleri Tüketmeyin: Vücuttaki Demiri Azaltıyor!

Beslenme uzmanları, çayla birlikte tüketilmemesi gereken bazı yiyecekleri sıralayarak, bu kombinasyonların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dair uyarılarda bulundu. Tatlılar, sütlü ürünler ve asidik gıdalar, çayın içeriğiyle etkileşime girerek vücutta istenmeyen sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, çayın yanında hangi gıdaların tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Çay, Demiri Vücutta Azaltıyor

Çay, yüksek antioksidan içeriği ile bilinse de, bazı gıdalarla birlikte tüketildiğinde vücutta olumsuz etkilere yol açabiliyor. Özellikle demir açısından zengin gıdalarla çayın içilmesi, demir emilimini zorlaştırabiliyor. Çayın içinde bulunan oksalatlar, vücudun demiri emmesini engelleyebilir. Bu nedenle, kırmızı et, yeşil yapraklı sebzeler ve baklagiller gibi demir kaynaklarıyla çayın birlikte tüketilmesi önerilmiyor.

Sağlık İçin Risk Oluşturuyor

Çayla birlikte tüketilen demirli gıdalar, vücudun yeterince demir emmesini engelleyebilir ve uzun vadede demir eksikliğine yol açabilir. Özellikle ıspanak, lahana ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, vücut tarafından zor emilen bitkisel demir kaynaklarıdır. Eğer demir seviyenizle ilgili endişeleriniz varsa, çayı yemeklerden ayrı içmeyi ya da siyah çay yerine yeşil çay tercih etmeyi düşünmelisiniz.

Akşam Yemeğiyle Çayı Tüketmeden Önce Düşünmelisiniz

Fasulye, hem olmayan demir kaynağı olarak bilinir ve çayla birlikte tüketilmesi demir emilimini olumsuz etkileyebilir. Bunun yerine, fasulye ile C vitamini açısından zengin gıdalar tüketmek, demir emilimini artırabilir. Aynı şekilde, tofu gibi bitkisel demir kaynakları da çayla birlikte içildiğinde demir emilimini zorlaştırabilir. Tofu ve çay arasında bir seçim yaparak, demir seviyenizi dengelemeniz mümkün olabilir.

Çay Hangi Gıdalarla Birlikte Tüketilmeli?

Fındık da hem olmayan demir kaynağıdır ve çay gibi tanen içeren gıdalarla birleştirildiğinde demir emilimini azaltabilir. Ancak fındık, çilek veya portakal gibi C vitamini açısından zengin gıdalarla birlikte tüketildiğinde demir emilimini artırabilir.

Kaynak: Haber Merkezi