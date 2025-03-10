Çumra’da Yarın Bu Mahallelerde Su Kesintisi

KOSKİ, altyapı çalışmaları ve depo bağlantısı nedeniyle yarın Çumra’da bazı mahallelerde su kesintisi yapacak.
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ), 11 Mart 2025 Salı günü Çumra ilçesinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Peki, hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak ve kesinti ne kadar sürecek? Yetkililer, su kesintisinin 11 Mart 2025 Salı günü sabah saat 09:00'da başlayıp yaklaşık 9 saat süreceğini bildirdi.
Vatandaşların, su kesintisi nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için önceden gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır. Güncel kesinti bilgilerine KOSKİ'nin resmi internet sitesi ve iletişim kanallarından ulaşılabilir.
Çumra'da sular ne zaman gelecek?
Çumra ilçesinin birçok Mahallelerinde altyapı çalışmaları kapsamında, 11 Mart 2025 Salı günü saat 09:00 - 23:59 arasında su kesintisi uygulanabilir. Vatandaşın beklenmedik su kesintisi yaşamaması için KOSKİ'nin internet sitesinden mahalle mahalle Konya su kesintileri paylaşıldı.
İşte Konya Çumra ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleler; TIKLAYINIZ
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