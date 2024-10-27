İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge HİSDER’de dernek üyelerine bilgi verdi

HİSDER’in (Hikmet İlim ve Sanat Derneği) haftalık sohbet toplantısında “Müftülük Hizmetleri“ konusunda bilgiler verdi.

Prof.Dr. Ali ÖGE, İl Müftülüğü aracılığıyla 31 ilçe müftülükleri ile dini hizmetlerin halka ulaştırılmasında önemli bir rol üstlendiklerini,15 bin çocuğumuza Kur'an kurslarında eğitim verdiklerini ifade etti.Bu sayıyı artırmanın çabası içinde olduklarının altını çizdi. Konya'da uygulamaya koydukları "Misafirimiz Var" projesinin,Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından diğer illerde de uygulanmaya başlandığını söyledi.Sanayiletde de esnafın beşer kişilik gruplar halinde ziyaret edildiğini ifade etti.

İl Müftüsü Prof. Dr. Ali ÖGE, Diyanet İşleri teşkilatının işleyişi üzerinde durarak müftülüğün üç temel görevinin "inanç,ahlak ve ibadet esasları hususunda toplumu aydınlatmak, dini mekânların yönetmek " olduğunu belirtti.

İNSANLARIMIZIN AYDINLATILMASINDA GÖREVLERİMİZ VAR

İl Müftülüğü aracılığıyla 31 ilçe müftülükleri ile dini hizmetlerin halka ulaştırılmasında önemli bir rol üstlenildiğini, 4-6 yaş grubu çocukların eğitimine verdikleri önem üzerinde duran ÖGE, "4-6 yaş grubunda 15 bin çocuğumuz Kur'an kurslarında eğitim alıyor. Bu sayıyı artırmanın çabası içindeyiz" dedi.

İki merkezde öğrencilerimiz hafızlık eğitimlerinin yanısıra okullarına da devam etmektedirler.

AİLEYİ TEHDİT EDEN SORUNLARA EĞİLİYORUZ

Müftülük bünyesinde hizmet veren Aile ve Dini Rehberlik Bölümünde halkımızı, aileyi tehdit eden, doğru bilinen yanlışlar konusunda sahih bilgi verdiklerini ifade eden ÖGE, "Doğru dinî ve ahlâki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli bireylerle huzurlu ve sağlıklı bir toplum oluşturmayı hedeflemeliyiz. Aile kavramının korunması için uzmanlarımız nezaretinde sorunlara çözüm önerileri getiriyoruz. Aile okulu, evlilik okulu gibi uzun süreli eğitimlerle sağlıklı bir ailenin kurulması ve güçlendirilmesine çalışıyoruz.

İRŞAD FAALİYETLERİMİZ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

İrşad faaliyetlerine ayrı bir önem verdiklerini belirten ÖGE, "İrşad faaliyetlerimizde 125'i kadrolu olmak üzere 397 vaizimiz bulunuyor. İrşad faaliyetlerini her yere yayarak daha da genişletmenin gayreti içerisindeyiz.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

İl Müftüsü Prof. Dr. Ali ÖGE üniversite öğrencilere yönelik çalışmalarda, "İlahiyat Akademisi"nde 100 civarındaki öğrencimize 3 yıl süren eğitimle Arapça ve İngilizce eğitim veriyoruz.Kur'an-ı Kerim, akaid ve ahlak konularında üç yıllık program uyguluyoruz. Tezhip, ebru, tezhip, hat sanatlarında da öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Üniversite öğrencilerimize yönelik diğer bir projemiz de Üniversite Destek Programı'dır.

Sohbetin soru cevap kısmından sonra Eski Güneysınır Belediye Başkanı İsmail ÖZCAN ve Usta Gazeteci Nail BÜLBÜL tarafından Hafız Ahmet KUZU'ya, HİSDER Başkanı Prof. Dr. Önder KUTLU ve Emekli Vali Yardımcısı Mehmet AYDIN tarafından İl Müftüsü Prof. Dr. Ali ÖGE 'ye dernek plaketleri takdim edildi. Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

(Mustafa İlker Şen)