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Kulu’da miniklerin geleneksel şivlilik heyecanı!

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Kulu’da miniklerin geleneksel şivlilik heyecanı!
Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, miniklerin Konya’ya özgü bir gelenek olan şivlilik etkinliğine ortak oldu.

Şivlilik geleneği Kulu Anaokulunda coşkuyla yaşandı. Okul tarafından düzenlenen Şivlilik etkinliğinde miniklere ikramlarda bulunuldu. Etkinlikte, ikramlar yanısıra yüz boyama, palyaço, müzik dinletisi yapıldı. 

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Okul Müdürü Erdem Yıldız, Müdür Yardımcısı Ali Koçak, Öğretmenler ve personeller çocukların heyecanı ve mutluluğunu bir araya gelerek paylaştı.   

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, tüm İslam aleminin Regaip Kandilini tebrik ederek, okul müdürü Erdem Yıldız 'a, öğretmen, personel ve velilere teşekkür etti.  

Okul Öncesi Öğretmeni Gözde Kaplan yaptığı açıklamada, "Konya'da üç ayların başlangıcında Regaip kandilinin sabahında çocuklar evleri tek tek dolaşarak şekerleme toplarlar. Bu etkinlik şivlilik etkinliğidir. Bizlerde Kulu Anaokulu olarak şivlilik etkinliğini okulumuzda yaşatıyoruz. Çocuklara temelden bu etkinliği aşılıyoruz. Çocuklar paylaşmayı, arkadaşlığı, kardeşliği, dayanışmayı öğreniyorlar. Akşamda fener alayı etkinliği yaparak şivililik etkinliğini taçlandıracağız. 

'Çocuklarımız için güzel bir gün'

Bugün hepimiz çok neşeliyiz. Çocuklarımız çok mutlular, şekerlemelerden alıyorlar. Hepimiz çok eğleniyoruz. Çok güzel bir gün. Ayrıca Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hacı Bakırtaş'a, Okul Müdürümüz Erdem Yıldız 'a, velilerimize ve bu etkinliğe destek veren herkese sonsuz teşekkür ederim. Regaip kandilimiz mübarek olsun. " dedi.

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