Samsun’da Bugün (21 Mart) Okullar Tatil mi? Valilik Açıklama Yaptı mı?
Samsun’da etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde 21 Mart’ta eğitime ara verildi. Taşımalı eğitime de belirli ilçelerde 1 gün süreyle ara verildi.
Kar yağışı Samsun'da eğitimi aksattı. Beş ilçede tüm okullar tatil edilirken, sekiz ilçede ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı.
Samsun'da Bugün (21 Mart) Okullar Tatil mi?
Evet, Samsun'da 21 Mart Cuma günü bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak ve Ladik ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
Samsun'da Okullar Tatil mi?
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okulların tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca Alaçam, Atakum, Canik, Çarşamba, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde taşımalı eğitim yapılmayacak.
Valilik Açıklama Yaptı mı?
Resmi açıklama Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı. Kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği belirtildi.
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