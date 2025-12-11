TABİİ Giriş! TABİİ nasıl üye olunur ücretli mi 2025? TABİİ uygulamasında hangi diziler var nasıl izlenir? Canlı maç izle! Tabii Spor 1, 2, 3, 4 CANLI izle!

Son günlerde sıklıkla araştırılan konulardan biri, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) çatısı altında kurulan yeni dijital yayın platformu TABİİ oldu. Kullanıcılar, yerli içeriklerle dikkat çeken bu platforma nasıl erişileceğini ve ücretlendirmesini merak ediyor.

TABİİ Ücretli mi?

En çok merak edilen sorulardan biri olan ücretlendirme konusunda, TABİİ uygulaması ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Platform, birbirinden farklı dizi ve filmleri izleyicilere ücretsiz olarak sunuyor.

TABİİ'ye Nasıl Üye Olunur?

TABİİ uygulamasına üyelik işlemleri oldukça basittir. Üye olmak isteyen kullanıcılar, aşağıdaki adrese giriş yaparak kolayca üyeliklerini oluşturabilirler:

Üyelik Adresi:

https://www.tabii.com/register

TABİİ Uygulamasında Hangi Diziler Var?

TABİİ uygulamasına üye olarak erişim sağlayabileceğiniz içerikler arasında TRT'nin güçlü yapımları ve platforma özel üretilmiş farklı diziler ve filmler bulunmaktadır.

Platform, ücretsiz üyelik ile bu geniş içerik kütüphanesini seyircilere açmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi