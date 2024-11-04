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Tuvalette su tasarrufu için basit çözüm: Su faturalarında tasarruf sağlıyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Tuvalette su tasarrufu için basit çözüm: Su faturalarında tasarruf sağlıyor

Su kaynaklarının azalması ve su faturalarının artmasıyla birlikte, bireysel tasarruf yöntemleri daha fazla önem kazandı. Tuvaletlerdeki su tüketimini azaltmanın basit bir yolu var. Belki çoğunuz bu yöntemi ilk defa duyacaksınız.

Su tasarrufu için basit çözüm KOSKİ'den

Boşa harcanan suyu engelleyecek yöntemi KOSKİ Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayınladı.

Tuvalette su tasarrufu için basit çözüm

Tuvaletlerde su tasarrufu sağlamak için basit ama etkili bir yöntem ortaya çıktı. Sifon rezervuarının içine yerleştirilen ağırlık, rezervuar hacmini azaltarak daha az su harcanmasını sağlıyor. Özellikle 2 litrelik bir pet şişenin rezervuara konulması, haznenin daha az su ile doldurulmasına yardımcı oluyor.

Su faturalarında tasarruf sağlıyor

Bu pratik yöntem, boşa harcanan suyun önüne geçerken, hem çevreye katkı sağlıyor hem de su faturalarında tasarruf yapma imkanı sunuyor. Su kaynaklarının giderek azaldığı günümüzde, küçük değişikliklerin büyük farklar yaratabileceği unutulmamalı. Tuvaletlerde uygulanacak bu basit çözüm, herkesin kolaylıkla hayata geçirebileceği bir su tasarrufu yöntemidir.

 

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