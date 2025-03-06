Yufkasız ve fırınsız 20 dakikada hazırlanan doyurucu Tava Böreği tarifi! Tava Böreği nasıl yapılır?

Evinizde yufka olmadığında bile börek yapabilirsiniz! Fırın kullanmadan sadece 20 dakikanızı ayırarak sağlıklı ve lezzetli bir tava böreği hazırlamak mümkün. Bol malzeme içeren, protein deposu olan bu yufkasız tava böreğinin tarifini haberimizde bulabilirsiniz!

Börek denince akla ilk gelen malzeme genellikle yufkadır, ancak bu tarifte yufka veya hamur kullanmaya gerek yok! Hatta fırın bile kullanmıyorsunuz. Sadece 20 dakikada, hem doyurucu hem de uzun süre tok tutan mis gibi bir tava böreği hazırlayabilirsiniz. Peki, yufkasız tava böreği nasıl yapılır? İşte cevabı!

TAVA BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

2 adet yumurta,

1 su bardağı süt,

2 yemek kaşığı sıvı yağ,

Yarım çay kaşığı karabiber,

1 çay kaşığı tuz,

1.5 su bardağı un,

Yarım paket kabartma tozu,

Yarım demet maydanoz,

1 su bardağı kaşar rendesi,

Küçük küçük doğranmış yarım kapya biber veya birazcık sucuk mis gibi tava böreği yapmak için yeterli.

NASIL YAPILIR?

İlk olarak derin bir kabı seçin ve içine yumurta, süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın. Ardından un, kabartma tozu ve karabiberi ilave ederek karıştırmaya devam edin. Karışımın içine ince doğranmış maydanoz ve kapya biberi de ekleyin. Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini de ilave edin ve tüm malzemeleri homojen bir şekilde karıştırın.

Bir tavayı sıvı yağ ile iyice yağlayın ve ısıtın. Hazırladığınız börek karışımını tavaya dökün ve üzerine düzgünce yayın. Tavanın kapağını kapatın ve böreğin altını kısık ateşte pişirin. Ara ara altını kontrol ederek, alt kısmı kızardığında dikkatlice bir tepsi yardımıyla böreğinizi ters çevirin. Tavaya bir miktar daha yağ ekleyin ve diğer tarafını da pişirmeye devam edin.

Böreğinizin her iki tarafı da güzelce kızardıysa, ocaktan alabilirsiniz. İsterseniz, pişirmeden önce üzerine susam ve çörekotu serpiştirerek ekstra lezzet katabilirsiniz. Son olarak böreğinizi dilimleyerek servis tabağına alın.

Pizza dilimi şeklinde kesmek hem sunumu kolaylaştırır hem de daha hoş bir görüntü sağlar. Şimdiden afiyet olsun!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi