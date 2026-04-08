ABD Başkanı Trump’tan ateşkes açıklaması

Trump, "Bu gece bütün bir medeniyet ölecek” ifadelerini kullanırken ayrıca tehdidine saatte vermişti. Saldırıya saatler kala Trump'tan açıklama geldi.
Ateşkes açıklaması geldi
Trump, yaptığı açıklamada 2 haftalık karşılıklı ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada, askeri hedeflere ulaşıldığı ve İran ile uzun vadeli barış anlaşmasına yakın olunduğu belirtildi.
Petrol fiyatları düştü
Ateşkes mesajının ardından petrol fiyatlarında yaklaşık 5 dolar civarında sert düşüş yaşandı.
