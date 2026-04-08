ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması

- Güncelleme Tarihi:

ABD Başkanı Trump’tan ateşkes açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a saldırıların 2 hafta erteleneceğini açıkladı.

Trump, "Bu gece bütün bir medeniyet ölecek” ifadelerini kullanırken ayrıca tehdidine saatte vermişti. Saldırıya saatler kala Trump'tan açıklama geldi.

Ateşkes açıklaması geldi

Trump,  yaptığı açıklamada 2 haftalık karşılıklı ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada, askeri hedeflere ulaşıldığı ve İran ile uzun vadeli barış anlaşmasına yakın olunduğu belirtildi.

Petrol fiyatları düştü

Ateşkes mesajının ardından petrol fiyatlarında yaklaşık 5 dolar civarında sert düşüş yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi

