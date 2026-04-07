İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri: 2 ölü 2 polis yaralandı

Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. 2 kişinin ölü ve 1 kişinin de sağ olarak ele geçirildiği olayda, 2 polis ise yaralandı.

İstanbul'da hareketli saatler...

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İstanbul Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu'nda silah sesleri ihbarı geldi.

Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

3 KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, 3 kişinin de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

2 POLİS YARALI

Yine olay yerinden gelen bilgilere göre, 2 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

AKIN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını duyurdu ve şöyle dedi;

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Valisi Davut Gül, şu bilgi verdi:

"Kimlik tespit çalışmasının sürüyor provakosyon kokan bir hareket, bölgede işyerleri var, arka tarafta konsolosluk var ve yaklaşık 2,5 yıldır faaliyet yok. Herhangi bir diplomatik çalışan bulunmuyor. Yapı Kredi önünde yaşanan olayı inceliyoruz. Bir sadırgan öldürüldü. 2 saldırgan yaralı ele geçirildi.”

Kaynak: Haber Merkezi