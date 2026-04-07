İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa’ya baskın sistematik bir provokasyondur

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınının “bilinçli ve sistematik bir provokasyon“ olduğunu belirterek, uluslararası topluma sessiz kalmama çağrısında bulundu.

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrailli bir bakan tarafından gerçekleştirilen baskına ilişkin açıklama yaptı.

Baskının 'bilinçli ve sistematik bir provokasyon' olduğunu belirten Duran, "Soykırımcı Netanyahu hükümeti, kutsallar üzerinden gerilim üretmeyi alışkanlık haline getirmiş; uluslararası hukuku ve insanlığın ortak değerlerini açıkça hiçe saymıştır. Bu yaklaşım, bölgedeki gerilimi bilinçli şekilde tırmandırma çabasından başka bir anlam taşımamaktadır." ifadelerini kullandı.

Duran, uluslararası toplumun bu pervasızlığa karşı sessiz kalmaması gerektiğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa derhal ve koşulsuz biçimde Müslümanların ibadetine açılmalı, provokasyonlar son bulmalı, Kudüs'teki tüm kutsal mekanlarda ibadet özgürlüğünü engelleyen hukuksuz kısıtlamalara son verilmelidir. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; kutsalların hedef alındığı bu karanlık zihniyete karşı en net duruşu sergilemeye, hakikati ve adaleti savunmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA