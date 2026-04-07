Beton kalıbına düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas’ta devrilen beton pompasının çarpması sonucu beton kalıbına düşen işçi hayatını kaybetti.

Ahmet Turan Gazi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımdaki bir fabrika inşaatında kalıp ustası olarak çalışan Bekir Can Kadaş'a, devrilen beton pompası çarptı.

Dengesini kaybederek beton atılan kalıbın içine düşen Kadaş, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Kadaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER