Konya’nın 11 ilçesine kar geliyor! Meteoroloji 2 gün verdi

Konya ve ilçelerinde önümüzdeki günlerde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji verilerine göre hafta boyunca sağanak yağış, pus ve yer yer karla karışık yağmur görülecek. Hava sıcaklıkları ise özellikle hafta sonuna doğru belirgin şekilde düşecek.

HAFTA ORTASINDA SAĞANAK SONRASINDA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Haftanın ilk günlerinde Konya merkez başta olmak üzere Derbent, Beyşehir, Bozkır ve Akşehir gibi birçok ilçede yer yer sağanak yağış bekleniyor. Salı günü pus ve sis etkili olurken, Çarşamba günü yeniden kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Perşembe ve Cuma günleri ise hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok ilçede karla karışık yağmur bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Gündüz sıcaklıkları hafta başında 15-18 derece bandında seyrederken, hafta sonuna doğru 8-12 dereceye kadar gerileyecek. Gece sıcaklıklarının ise bazı ilçelerde sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

DON RİSKİNE DİKKAT

Özellikle yüksek kesimlerde don ve buzlanma riski bulunuyor. Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İŞTE KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU 

 

Kaynak: Haber Merkezi

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER