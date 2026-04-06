GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,628 TL
EURO
51,418 TL
STERLİN
59,177 TL
GRAM
6.772 TL
ÇEYREK
11.519 TL
YARIM
22.970 TL
CUMHURİYET
45.479 TL
KONYA Haberleri

Konya’da kıyma çekim ücreti belli oldu!

Berna Ata
İnternet Editörü
Kurban bayramı yaklaşırken hazırlıklar hızlandı. Belediyeler kurban satış ve kesim yerleri için planlama yaparken besi çiftliklerinde kurbanlık satışları hızlandı.

Kurban kesim fiyatları belli oldu!

Vatandaşlar gibi esnaflar da kurban bayramı için hazırlıklara çoktan başladı. Konya Kasaplar Odası kurban kesim fiyatları ile ilgili listeyi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak duyurdu.

İşte 2026 yılı kurban kesiminde Konya esnafının uygulayacağı fiyat listesi;

BÜYÜKBAŞ KESİM: 10.000 TL

DANA KEMİKSİZ: 10.000 TL

HİSSE DAĞITIM: 3.000 TL

SUCUK DOLUM (kg): 190 TL

KUZU KESİM: 1.600 TL

KUZU İŞLEME (kg): 120 TL

KUŞBAŞI (kg): 70 TL

ET ÇEKİM (kg): 20 TL

KEMİK KIRMA (kg): 50 TL

Kıyma çekimine 5 TL zam geldi!

Geçen yıl 15 TL olarak açıklanan kıyma çektirme fiyatına bu yıl 5 TL zam yapıldı. Buna göre 2026 yılı et çekim ve kemik kırma fiyatları şu şekilde;  

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER