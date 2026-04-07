Bakan Memişoğlu Konya’dan vatandaşlara kritik çağrıda bulundu: Erken teşhis şart

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya’da açılışı yapılan Sağlıklı Hayat Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi töreninde, son 23 yılda sağlık alanında büyük dönüşüm yaşandığını söyledi. Ücretsiz hizmet sunan merkezlerin sayısının artırıldığını, son bir yılda 7,7 milyon kanser taraması yapıldığını ve erken teşhis sayesinde yaklaşık 28 bin kişiye erken evrede tanı konulduğunu açıklayan Memişoğlu, vatandaşlara “Kanserden değil, geç kalmaktan korkalım” çağrısında bulundu.

Kemal Memişoğlu, Konya'da inşası tamamlanan sağlık tesislerinin açılış programına katıldı. Törende konuşan Memişoğlu, önemli değerlendirmelerde bulunarak Konya'yı hoşgörü ve şifanın köklü merkezi olarak tanımladı. Açılışı gerçekleştirilen sağlık yatırımlarının kente kazandırılmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sağlıkta Dikkat Çeken Gelişim

Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin son 23 yılda Cumhurbaşkanı liderliğinde pek çok alanda önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, bu ilerlemenin en öne çıkan başlıklarından birinin sağlık sektörü olduğunu ifade etti.

Bakan Memişoğlu bu süreçte yalnızca modern sağlık tesisleri ve güçlü teknolojik altyapı kurulmadığını, aynı zamanda toplumda kalıcı bir sağlıklı yaşam kültürü oluşturmanın hedeflendiğini ifade etti.

Sağlıklı Yaşamda Ortak Sorumluluk Vurgusu

Kemal Memişoğlu, sağlıklı yaşam kültürünün sosyal devlet anlayışının temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, bu hedefe yalnızca devlet imkânlarıyla değil, vatandaşların sürece aktif katılımıyla ulaşılabileceğini dile getirdi.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında koruyucu hekimlik ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına önem verildiğini belirten Memişoğlu, Konya'da hizmete açılan Sağlıklı Hayat Merkezi ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin bu yaklaşımın önemli birer parçası olduğunu ifade etti.

"Sağlığa Yatırım Yapıyoruz” Vurgusu

Kemal Memişoğlu, Bakanlık olarak "Koruyan Sağlık” vizyonunu benimsediklerini belirterek, "Biz hastalığa değil, sağlığa yatırım yapıyoruz. Biz Hastalık değil, Sağlık Bakanlığıyız” ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım doğrultusunda bireylerin yalnızca fiziksel değil; psikolojik, zihinsel ve sosyal yönleriyle bir bütün olarak ele alındığını dile getirdi.

Türkiye Genelinde 200'e Yaklaştı

Memişoğlu, Türkiye genelinde sayısı 200'e yaklaşan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde sadece poliklinik hizmeti sunulmadığını, gezici ekipler aracılığıyla ev ziyaretleri gerçekleştirildiğini ve hasta yakınlarının da tedavi sürecine dahil edildiğini aktardı. Ayrıca el sanatları, mutfak terapisi, spor, resim ve mesleki kurslar gibi çeşitli etkinliklerle hastaların yeniden toplumsal hayata kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Sağlıklı Hayat Merkezleri 343'e Ulaştı

Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısının 343'e yükseldiğini belirterek, bu merkezlerde 17 farklı alanda uzman desteği sunulduğunu ifade etti.

Memişoğlu, söz konusu merkezlerde diyetisyen, çocuk gelişimci ve fizyoterapistlerin yanı sıra ağız ve diş sağlığı hizmetleri, kanser tarama birimleri ile sigara bırakma polikliniklerinin de yer aldığını dile getirdi. Ayrıca gebe okulları ve hamile pilatesi gibi hizmetlerin de vatandaşlara sunulduğunu sözlerine ekledi.

Vatandaşlara Ücretsiz Hizmet

Vatandaşların bu merkezlerden MHRS ya da aile hekimleri üzerinden randevu alarak veya doğrudan başvuru yaparak ücretsiz şekilde yararlanabildiğini aktaran Memişoğlu, geçtiğimiz yıl bu merkezlerde toplam 21 milyon hizmet verildiğini açıkladı.

Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi

Kemal Memişoğlu, sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) kapsamında öğretmen, muhtar, kuaför ve taksi şoförü gibi farklı meslek gruplarından 301 bini aşkın kişiye ulaşıldığını belirtti. "Hasta Okulları” aracılığıyla 42 bin 610 kişiye rehberlik sağlandığını ifade eden Memişoğlu, ayrıca 65 bin 500 ilkokul öğrencisinin sağlık elçisi olarak yetiştirildiğini söyledi.

7 Milyon 700 Bin Kişiye Ücretsiz Kanser Taraması

7 Nisan'ın Ulusal Kanser Haftası olduğunu hatırlatan Memişoğlu, "Erken Teşhis Hayat Kurtarır” anlayışıyla son bir yıl içinde 7 milyon 700 bin kişiye ücretsiz kanser taraması gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bu taramalar sonucunda 276 bin kişide riskli bulgulara ulaşıldığını ve yaklaşık 28 bin kişiye erken evrede kanser tanısı konulduğunu aktaran Memişoğlu, ayrıca 15,4 milyon vatandaşa gönderilen toplam 39 milyon SMS ile tarama başvurularında rekor seviyeye ulaşıldığını ifade etti.

Sağlık Bakanı'ndan vatandaşlara çağrı

Vatandaşlara çağrıda bulunan Memişoğlu, "Kanserden değil, geç kalmaktan korkalım” diyerek, hiçbir şikâyet olmasa bile KETEM'lere, Aile Sağlığı Merkezlerine ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurulması gerektiğini vurguladı.

