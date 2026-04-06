Konya’da 2026 kurban kesim ücretleri belli oldu!

Kurban bayramına sayılı bir zaman kala vatandaşlar kurbanlık hazırlığına koyuldular. Konya’da küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların fiyatları ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. Peki Konya’da kurban kesim fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
27 Mayıs Çarşamba günü Kurban Bayramı olması dolayısıyla vatandaşlar hazırlıklara başladı. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ahırların yolunu tutuyor. Kurban satış alanları henüz kurulmadı ancak besi çiftliklerinde kurbanlık satışları hızlandı.
Konya kurban kesim fiyatları belli oldu
Konya Kasaplar Odası, 2026 yılı kurban kesim ücretlerini de açıkladı.
Kesim fiyatları arttı!
Konya Kasaplar Odası'nın açıkladığı 2026 yılı kurban kesim fiyatları, geçen yıla göre ciddi artışlar gösterdi. 2025'te 7.500 TL olan büyükbaş kesim ve dana kemiksiz fiyatları bu yıl 10.000 TL'ye yükselirken, hisse dağıtımı 2.600 TL'den 3.000 TL'ye çıktı. Sucuk dolum ücreti kilogram başına 150 TL'den 190 TL'ye, kuzu kesimi ise 1.250 TL'den 1.600 TL'ye yükseldi.
İşte 2026 yılı kurban kesiminde Konya esnafının uygulayacağı fiyat listesi;
