Konya’ya 18 branşlı dev merkez! Hedef olimpiyatlara sporcu yetiştirmek

Konya’nın merkez ilçesi Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Merkezimizin tamamlanmasıyla lisanslı sporcu sayımızı, spor okullarında eğitim gören çocuklarımızın ve gençlerimizin sayısını hem de milli sporcularımızın sayısını artırmayı özellikle de olimpiyatlara sporcu göndermeyi hedefliyoruz’’ dedi.

Selçuklu Belediyesi, Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ndeki çalışmalarda sona gelindiğini duyurdu. 23 bin 514 metrekare bina alanı ve 15 bin 630 metrekare açık saha alanı bulunan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde, 2 adet yüzme havuzu, hentbol ölçeğinde kapalı spor salonu, karate, judo, cimnastik, masa tenisi, güreş, satranç, tekvando, wushu, kickboks ve okçuluk branşlarına uygun spor salonları, fitness salonu, FİFA standartlarına uygun futbol sahası, Dünya Atletizm Birliği standartlarına uygun atletizm pisti, spor müzesi, spor mağazası, seminer salonu, VIP odası, kafeterya, idari birimler ve diğer ihtiyaç alanlarının yer aldığı kaydedildi. 

Merkezde, 18 farklı spor branşında aynı anda 680, 1 günde ise toplam 3 bin 360 sporcunun spor yapma imkanının olacağı aktarıldı. Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi olma özelliğini taşıyacak olan merkezin kendi enerjisinin yüzde 80'ini çatısında kurulacak olan güneş enerjisi panellerinden elde edeceği bildirildi.

Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ndeki çalışmalarda sona doğru yaklaştıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Binamızdaki inşaat faaliyetleri tamamlanmak üzere. Çim sahamız, atletizm pistimiz ve cimnastikle alakalı alanlarımızda çalışmalarımız tamamlandı.

Çevreyle ilgili çalışmaları da inşallah en kısa sürede tamamlayarak merkezimizin artık açılışa hazır hale gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Merkezimiz Konyamızda özellikle spor kültürünün gelişmesinde ve spor okullarımızdaki öğrenci sayımızın artmasında çok önemli katkılar sağlayacak.

Şu anda 15 bin üzerinde lisanslı sporcumuz, 200'ün üzerindeki milli sporcumuzla sadece Konyamızı değil ülkemizi temsil ediyoruz. Bu merkezimizin tamamlanmasıyla birlikte hem lisanslı sporcu sayımızı, hem spor okullarında eğitim gören çocuklarımızın, gençlerimizin sayısını hem de milli sporcularımızın sayısını artırmayı ve özellikle de olimpiyatlara sporcu göndermeyi hedefliyoruz'' diye konuştu.

‘SPOR KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİNE VESİLE OLACAK'

Pekyatırmacı, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızla, İl Müdürlüğümüzle, İlçe Müdürlüğümüzle çok ciddi bir işbirliği yapıyoruz. Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz, spor kültürünün gelişmesine, hem spor okullarında eğitim gören çocuklarımızın sayısının artmasına, hem lisanslı sporcu sayımızın artmasına, hem de milli sporcularımızın sayısının artmasına vesile olacak. Ama en önemli hedefimiz olimpiyatlara sporcu yetiştirmek.

Bu anlamda da Gençlik ve Spor Bakanlığımızla çok önemli bir iş birliğini yürütüyoruz. Buradaki hedeflediğimiz çalışmaları yaptıktan sonra inşallah olimpiyat hazırlık merkezlerine çocuklarımızı göndererek çok farklı branşlarda Konyamızdan, Selçuklumuzdan inşallah olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabii binamızın LEED sertifikalı olması aslında sporcu merkezi olarak da Türkiye'ye örnek bir bina niteliğinde ortaya çıkıyor.

Binamız çatısında bulunan güneş enerjisi sistemleriyle enerji ihtiyacının yüzde 80'ini kendi sisteminden karşılıyor. Yine gri su sistemiyle birlikte binamız atık üretmeyen bir bina. Lavabolardan ve duşlardan kullanılan suların arıtma sistemiyle, gri su sistemiyle geri dönüştürülmesi sayesinde hem yeşil alanların sulanmasında hem de rezervuarlarda kullanarak atık üretmeyen, kendi enerjisini kendisi üreten, çevreci, yeşil bir binayı üretiyoruz. Bu anlamda da örnek olduğumuzu düşünüyorum” dedi. 

Kaynak: DHA

