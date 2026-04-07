Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’in Ereğli programı

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak amacıyla 06 Nisan 2026 tarihinde Ereğli ilçesine gitti.

Program kapsamında, Ereğli Kaymakamı Murat Eren ve Ereğli İlçe Millî Eğitim Müdürü İlhan Yılmaz'ı ziyaret etti. İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı'nda ilçe yöneticileri ve okul müdürleriyle bir araya gelen İl Müdürü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Mesleki Eğitim ve Mesleki Eğitim Politika Belgesi ile okul-veli iş birliği kapsamında yapılacak çalışmalara değinerek, Milli Eğitim Bakanlığı ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim projelerini değerlendirdi.

Ereğli programı kapsamında; Ereğli Dumlupınar Ortaokulunu, Ereğli Namık Kemal İlkokulunu ve Ereğli Mimar Ahmet Köşker Anadolu Lisesini ziyaret ederek sınıflarda öğrencilerle, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen İl Müdürü, okul yöneticilerinden okul bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Müdürüne toplantı ve ziyaretleri sırasında Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Yılmaz eşlik etti.

(Cumali Özer)