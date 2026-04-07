GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,633 TL
EURO
51,582 TL
STERLİN
59,219 TL
GRAM
6.746 TL
ÇEYREK
11.468 TL
YARIM
22.869 TL
CUMHURİYET
45.279 TL
KONYA Haberleri

- Güncelleme Tarihi:

Konya Ereğli adliyesinde milyonluk zimmet! Görevli tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde adliyede görev yapan bir personelin zimmetine para geçirdiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.

DENETİMLERDE ORTAYA ÇIKTI

Ereğli Adliyesi'nde yapılan rutin denetimler sırasında vezne biriminde görevli H.E. (48)'nin usulsüz işlem yaptığı tespit edildi. İncelemelerde, kamuya ait paranın zimmete geçirildiği belirlendi.

1 MİLYON 300 BİN TL İDDİASI

Soruşturma kapsamında H.E.'nin yaklaşık 1 milyon 300 bin TL'yi kendi hesaplarına aktardığı öne sürüldü. Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E., çıkarıldığı mahkemece "zimmet” suçundan tutuklandı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

KAYNAK: SABAH

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
