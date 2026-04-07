Sanal Bahisle Mücadele Projesinin ilk toplantısı NEÜ ev sahipliğinde yapıldı

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen, “Aileni Koru: Sanal Bahisle Mücadele ve Aileyi Bilinçlendirme Projesi”nin ilk toplantısı Konya’da, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Milletvekilleri Latif Selvi ve Hasan Ekici, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programda ilk olarak kürsüye gelen HUDER Konya Şube Başkanı Levent Babacan, Konya'da gerçekleştirilen bu toplantının bir farkındalık seferberliğinin ilk adımı olduğunu söyleyerek projenin kendileri için bir görevden çok toplumsal sorumluluk ve insanlık meselesi olduğunu kaydetti.

"Sessizce İlerleyen Bir Toplumsal Erozyon Haline Geldi”

HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak ise, "Bugün burada sadece bir proje tanıtımı için değil, bir seferberlik için bir aradayız. Son yıllarda dijital dünyanın sunduğu kolaylıkların ardında ne yazık ki, görünmeyen bir karanlık büyüyor. Ekranların arkasında, reklamlarda, uygulamalarda, sosyal medya içerikleri üzerinde gençlerimizi hedef alan, aileleri sarsan sanal kumar ve bahis tuzağı var. Bir tıkla, bir uygulamayla hatta sosyal medya üzerinden dahi gençlerimizin hedef alan, aileleri sarsan sanal kumar ve bahis tuzağıyla karşı karşıyayız.

Artık bu mesele sadece bir bağımlılık değil, sessizce ilerleyen bir toplumsal erozyon haline geldi ve maalesef bu erozyona kapılan evlatlarımız umutlarını kaybediyor. Hayatlarının baharında adliye ile tanışıyor, aileler dağılma noktasına geliyor, hayatları kararıyor. Yine maalesef çoğu insan o uçurumun kenarına gelinceye kadar tehlikenin farkında bile olmuyor” dedi.

Resmi verilere göre sanal kumar ve yasa dışı bahis piyasasında dönen paranın Türkiye'de yaklaşık 50 milyar dolar, dünya genelinde ise yaklaşık 1 trilyon dolar civarında olduğunu açıklayan Oymak, şunları söyledi: "Bu piyasadan nemalanmak isteyen suç örgütleri bütün güçleriyle daha sazla kişiyi bu bataklığa çekmek için uğraş veriyorlar. Suç örgütlerinin hem dijital platformları hem de sanal torbacıları kullanarak yaptıkları bu çalışmalar ne yazık ki Türkiye'de 5 milyondan dünyada ise 300 milyondan fazla kişinin kumar bataklığına kapılmasına sebep olmuş durumda.

Tabloya baktığımızda sanal kumar oynama yaşının 9 yaşa kadar düştüğünü ve kumar bağımlılığındaki en hızlı artış oranının 15 ila 24 yaş aralığındaki gençleri kapsadığını üzülerek görüyoruz. Yine aynı tablo bize 18 yaşından önce sanal kumara başlama oranının yüzde 35'lere yaklaştığını gösteriyor.

Yeşilayın verilerine göre kumar bağımlılığı nedeniyle başvuru yapanların sayısı son 2 yılda yüzde 100'den fazla artış gösterdi ve bunun yarısı 35 yaş altındaki gençlerimizden oluşuyor. Bugün maalesef milyonlarca insanımız, milyonlarca gencimiz cebinde kumarhane ile dolaşıyor. Terör kadar tehlikeli, pandemi kadar hızlı yayılan, afet kadar yıkıcı bir tehditle karşı karşıyayız.”

"Ekranda Beliren ‘Kazandın' Sözü Gerçekte Borç ve İcra Yüküne Dönüşebiliyorsa Burada Hepimize Görev Düşmektedir”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise, "Sanal dünya yeni bir sokak gibidir. Işıkları parlaktır, çağrısı güçlüdür ama köşeleri karanlıktır. Sanal vahşet de tam o karanlık köşelerde büyüyor. Bazen bir oyun gibi sunuluyor, bazen kolay kazanç vaadiyle pazarlanıyor, bazen de yalnızlığa, meraka ve zayıf anlara hitap ediyor. Oysa görünen heyecan kısa sürüyor, geride ise çoğu zaman borç ve keder kalıyor.

Çaresizlik kalıyor, kırgınlık ve yıpranma kalıyor, ekranda beliren ‘kazandın' sözü gerçekte borç ve icra yüküne dönüşebiliyorsa burada hepimize görev düşmektedir. Uyarıcı olmak zorundayız, koruyucu olmak zorundayız. Birlikte hareket edip bu belanın karşısında durmak zorundayız. Bu meselenin bir diğer boyutu da suç ekonomisidir. Yasa dışı gelirler farklı ödeme yöntemleri ve dijital kanallar üzerinden dolaşıma sokulabiliyor. Burada konu yalnızca asayiş değildir.

Mesele aynı zamanda adaletin itibarıdır. Suçun kazancı kesilirse suç örgütleri zayıflayacaktır. Bu nedenle dijital tespit büyük önem taşımaktadır. Hızlı müdahale de aynı derecede önemlidir. Etkili denetim, kurumlar arası güçlü koordinasyon gerekir. Kolluk birimleri, adli makamlar, eğitim kurumları ve aileler aynı bilinç etrafında buluşmalıdırlar. Gelin kırmadan, dökmeden nefes aldıran çözümler üretelim” ifadelerini kullandı.

"Topyekun Seferber Olmalıyız”

Konya Milletvekili Latif Selvi, bu tür sosyal sorumluluk projelerini son derece önemsediklerini belirterek, "Sanal bahisle mücadelede ailelerin bilinçlendirilmesine dönük projenin toplantısında bir aradayız. İçişleri Bakanlığımızın desteği, Necmettin Erbakan Üniversitesinin ev sahipliği, HUDER ve diğer sivil toplum kuruluşlarının da katılımları çok değerli. Bir toplumun en büyük kıymeti iyi yetişmiş bireyleridir.

Eğer fertleri; bilgi, donanım, tecrübe açısından iyi olarak hazırlanırsa o toplumda bir başarı hikayesinden söz ederiz. Ama bunlardan mahrum olarak yetişen, problemleriyle boğuşan bir toplum olursa orada da fırsatlar elimizden uçar gider. Bu yüzden bireylerin iyi yetişmesi çok kıymetli. Her dönemde hem tehditler hem fırsatlar insanlığın konusu olmuştur. Tarihten günümüze kutsal metinler, insanları uyarıcı bilgece söylemlerde kumardan bahsedilmiştir ve onun üzerinden de tehdit vardır. Bunun için kumarla mücadele önemle.

Günümüzde erişim çok hızlandığı için, pek çok yöntemle kötülüğün yayılması söz konusu. Sadece kamu kurumlarının yapacağı düzenlemelerle ya da yasal düzenlemeler yoluyla, sadece okullarda ve ailede verilen eğitimle, yani tek bir alana yönelerek kötülüğün karşısında duramayız. Öyleyse kötülükten korunabilmek için topyekûn seferber olmalıyız” diye konuştu. "Güçlü Bir Toplum Güçlü Ailelerle Mümkündür”

Konya Milletvekili Hasan Ekici de, "AK Parti olarak bizler, aileyi toplumun temeli olarak gören bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu nedenle aile yapısını tehdit eden her unsurla, kararlılıkla mücadele ediyoruz. Sanal bahisle mücadele de bu kararlılığımızın önemli başlıklarından bir tanesidir. Bugün bu alanda sözde değil sahada güçlü ve çok boyutlu bir mücadele yürütülmektedir. Dijitalleşmenin hızla arttığı bu çağda, gençlerimizi korumak adına önleyici politikalar geliştirmek zorundayız.

Bu noktada eğitim büyük önem taşımaktadır. Önümüzdeki süreçte gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin arttırılması, okul ve üniversitelerimizde farkındalık programlarının yaygınlaştırılması, ailelere rehberlik edecek destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, dijital ortamda koruyucu ve önleyici politikaların geliştirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Ayrıca, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yaygınlaştırılması ve bu alanda sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliğinin güçlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Unutmamalıyız ki; güçlü bir toplum, güçlü ailelerle mümkündür” şeklinde konuştu.

"Aileyi Zedeleyen Her Tehdide Karşı Güçlü Bir Mücadele Ortaya Koymak Mecburiyetindeyiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Aile Yılı” vizyonunda aileyi yalnızca sosyal hayatın değil, milli varlığın, toplumsal dayanışmanın ve geleceğin en güçlü temeli olarak ele alındığını aktaran Konya Valisi İbrahim Akın da, "Sanal bahis konusu; bireysel bağımlılık, ekonomik kayıp ya da hukuki bir ihlal olmakla beraber, aile yapısını, gençlerin, çocukların istikbalini ve toplumsal huzuru hedef alan çok boyutlu bir tehdittir.

Bu yönüyle sanal bahisle mücadele bir güvenlik meselesi olduğu kadar aileyi koruma, nesli muhafaza etme ve toplumsal farkındalığı da büyütme meselesidir. Konya olarak bizler köklü medeniyet birikimiyle aileyi, toplumun çekirdeği, neslin emanetçisi ve değerlerimizin taşıyıcısı olarak gören bir şehiriz. Bu sebeple aileyi zedeleyen her tehdide karşı hem kolluk tedbirleriyle hem de eğitim, bilinçlendirme, hukuk, medya okuryazarlığı ve toplumsal dayanışma araçlarıyla güçlü bir mücadele ortaya koymak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ilk oturuma geçildi. Hukukçu Fatih Ruşen'in moderatörlüğünde yapılan ilk oturumda, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Akbulut; Türk Ceza Kanunu kapsamındaki bahis suçlarını, HUDER Konya Şube Başkanı Levent Babacan; Türk yargı sisteminin bu toplumsal yaraya karşı yürüttüğü müdahale pratiklerini, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Akkuş ise sporda bahis ve şike konularını değerlendirdi.

Toplantının ikinci oturumunda ise konunun dini ve psikolojik boyutlarına odaklanıldı. 26. ve 27. dönem Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'un moderatörlüğünde düzenlenen bu bölümde, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmettin Güney; kumar ve bahsin fıkhi boyutunu, NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kavaklı; kumar oynama davranışı ve psikolojik sonuçlarını ele aldı. Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci ise bağımlılıkla mücadele yöntemlerini katılımcılarla paylaştı.

Program soru-cevap bölümünün ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.

(Ali Asım Erdem)