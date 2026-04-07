Eşref Rüya dizisine bomba isim! Usta oyuncu Gülümser karakterini canlandıracak
Eşref Rüya, oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizide, hikayeye damga vuracak yeni bir karakter izleyici karşısına çıkacak.
Salı günlerinin vazgeçilmezi Eşref Rüya, devleşen oyuncu kadrosuna bir yıldız ismi daha ekleyerek hikaye derinliğini artırıyor.
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı dizi, her bölümüyle adından söz ettiriyor.
Dizinin takipçilerini heyecanlandıran son gelişme ise senaryonun akışını kökten değiştirecek olan Gülümser Aygün karakterinin gelişi oldu.
USTA İSİM CANLANDIRACAK
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, kadrosuna deneyimli bir ismi daha katıyor.
Daha önce Sıla, Yalan, Parmaklıklar Ardında, Kızıl Elma, Uzak Şehrin Masalı ve Karakol gibi yapımlarda rol alan 61 yaşındaki Zeynep Eronat, dizinin yeni bölümlerinde izleyici karşısına çıkacak.
Başarılı oyuncu, yapımda Gülümser Aygün karakterine hayat verecek. Dışarıdan bakıldığında sert mizacı ve güçlü otoritesiyle öne çıkan Gülümser, aslında yıllar önce kaybettiği evladının acısını içinde taşıyan bir anne olarak izleyiciyle buluşacak.
