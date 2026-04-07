Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine kelimesinin aldığı son ek nedir? Beyaz’la Joker sorusu

Beyaz’la Joker programı, yalnızca eğlencesiyle değil, izleyiciyi meraklandıran sorularıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Programda yöneltilen soruların doğru yanıtları, her bölümün ardından internet dünyasında yoğun bir arayışın fitilini ateşliyor. İzleyiciler, hem yarışmacıların heyecanına ortak oluyor hem de gündemdeki bu sorular üzerinden bilgilerini tazeleme fırsatı buluyor. Peki, Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine kelimesinin aldığı son ek nedir?

Beyaz'ın kendine has mizahını Joker'in rekabet dolu atmosferiyle birleştiren program, her bölümünde ekran başındakileri sadece eğlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda adeta birer bilgi avcısına dönüştürüyor. Yarışma sırasında sorulan ve merak uyandıran sorular, yayın sona erer ermez dijital dünyada en çok arananlar listesine girerek geniş çaplı bir etkileşim dalgası yaratıyor. İzleyiciler bir yandan yarışmacıların heyecanlı mücadelesine eşlik ederken, diğer yandan bu popüler sorular aracılığıyla genel kültürlerini test etme ve tazeleme şansı yakalıyor. Beyazıt Öztürk ile Bilgi Yolculuğu: Beyaz'la Joker Soru: Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine kelimesinin aldığı son ek nedir? Cevap: Bu kelime, Türkçedeki eklemeli yapı sayesinde türetilmiş, "rekor" seviyede uzunluğa sahip olan meşhur bir örnektir. Kelimenin aldığı en son ek şudur: -cesine Bu ek, Türkçede "Eşitlik/Benzerlik" zarf-fiil ekidir. Kelimeye "gibi, sanki o durumdaymışçasına" anlamı katar. Kelimenin Analizi Kelimenin nasıl bu noktaya geldiğini daha iyi görmek isterseniz, son birkaç ekine şöyle bakabiliriz: ...-miş: Öğrenilen geçmiş zaman eki (Sıfat-fiil yapmış) ...-siniz: Kişi eki (Siz) ...-ce/-cesine: Benzerlik zarfı (Sanki siz onlardanmışsınız gibi) Kısaca özetlemek gerekirse: Kelimenin kökü olan "Muvaffak" (başarı) üzerine onlarca ek gelmiş ve en son -cesine ile bu devasa yapı sonlanmıştır. Kaynak: Haber Merkezi

