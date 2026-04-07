Günlerdir aranan 3 çocuk babası ölü bulundu

Arnavutköy’de günlerdir kayıp olarak aranan 45 yaşındaki 3 çocuk babası E.S., evine 1-2 kilometre uzaklıktaki ağaçlık alanda kendisini asmış halde ölü olarak bulundu.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hicret Mahallesi'nde 5 Nisan akşam saatlerinde kaybolan E.S.'yi bulmak için başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi. Edinilen bilgilere göre, bölgede çalışma yürüten AFAD ve polis ekipleri, E.S.'yi evine 1-2 kilometre mesafedeki ağaçlık alanda buldu. Yapılan incelemelerde E.S.'nin kendisini asmış halde olduğu tespit edildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, haberi alarak bölgeye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde E.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından E.S.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

