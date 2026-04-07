FETÖ’ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 16 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 2012 Hakimlik/Savcılık sınavı ve 2012 KPSS’de yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin, 2012 Hakimlik/Savcılık sınavı ve 2012 KPSS'de usulsüzlük yaptığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, bir kısım şüphelilerin ByLock kullandıkları, sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirdikleri KPSS ve Hakimlik/Savcılık sınav sorularını dağıttıkları, bazı şüphelilerin ise ele geçirilen sorularla örgüt mensuplarını sınavlara hazırladığı ve bu amaçla örgüt tarafından oluşturulan gizli nitelikteki çalışma evlerinde kaldıkları anlaşıldı.
12 ilde eş zamanlı operasyona devam ediliyor
FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair haklarında birçok delil bulunan, aralarında çeşitli kamu kurumlarında görevli ihraç ve sivillerin bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik faaliyetlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyonlarla devam ediliyor.
