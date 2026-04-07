İstanbul’daki terör saldırısına gözaltı sayısı 5’e çıktı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirenlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha yakalandığını açıkladı.

Bakan Mustafa Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislere yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma ve incelemelerin, ilgili birimler tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

"Soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalanmıştır." bilgisini veren Çiftçi, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması, faillerin ve bağlantılı unsurların ortaya çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Çiftçi, güvenlik güçlerinin anında, kararlı ve etkili müdahalesi neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini kaydederek, "Çatışma sırasında hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimizin ameliyatları başarıyla tamamlanmıştır. Hayati tehlikelerinin bulunmaması en büyük tesellimizdir. Bu alçak saldırının arka planı, faillerin irtibatları ve bağlantılı oldukları yapılar, devletimizin tüm imkan ve kabiliyetleri kullanılarak ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Milletimizin huzurunu hedef alan bu hain girişimin arkasındaki karanlık odaklar da uzantıları da hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin huzurunu hedef alan hiçbir yapı emeline ulaşamayacak"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, kamu düzenine, milletin huzuruna ve güvenliğine yönelen hiçbir tehdide müsamaha göstermediğini, bundan sonra da göstermeyeceğinin altını çizen Çiftçi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Güvenlik birimlerimiz, bu tür saldırılar karşısında tereddütsüz, tavizsiz ve kahramanca karşılık vermiştir, bundan sonra da aynı kararlılık ve aynı cesaretle karşılık vermeye devam edecektir. Milletimizin huzuruna kasteden her girişim, devletimizin sarsılmaz iradesi karşısında etkisiz kalacaktır. Türkiye'nin huzurunu hedef alan hiçbir yapı, hiçbir odak, hiçbir taşeron emeline ulaşamayacaktır.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve bağlantılı bütün unsurların adalet önüne çıkarılması için süreç kesintisiz şekilde yürütülmektedir. Aziz milletimiz müsterih olsun. Türkiye, güçlü devleti, tecrübeli güvenlik teşkilatı ve sahadaki hakimiyetiyle her türlü tehdidi kaynağında bertaraf edecek kudrete sahiptir. Devletimiz, milletimizin huzuru ve kamu düzeninin muhafazası için mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: Haber Merkezi

