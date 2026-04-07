GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,673 TL
EURO
51,617 TL
STERLİN
59,290 TL
GRAM
6.778 TL
ÇEYREK
11.523 TL
YARIM
22.978 TL
CUMHURİYET
45.495 TL
GÜNCEL Haberleri

Motorin ve benzine dev zam geliyor: Pompaya yansıyacak
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken dün iptal edildiği açıklanan akaryakıt zammı, bugün pompalara yansıyacak. Bu geceden geçerli olmak üzere motorine 7 lira 80 kuruş, benzine ise 60 kuruşluk zam bekleniyor.

Dünya petrol arzının düzeni resmen bozuldu. ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş Körfez bölgesine yayıldı ve Hürmüz Boğazı'nda gemiler mahsur kaldı.

TEDARİK ZİNCİRİ KIRILDI

Giriş ve çıkış yapamayan gemiler ticareti de olumsuz etkiledi.

Tedarik zincirleri kırılırken küresel olarak petrolün yüzde 30'a yakınının geçtiği Hürmüz'ün işlevsiz kalması, akaryakıt fiyatlarını artırdı.MOTORİNE DEV ZAM YOLDA

Dün iptal edilen motorin ve benzin zammı, bu gece pompaya yansıyacak. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 7 lira 80 kuruş, benzine ise 60 kuruşluk zam bekleniyor.

 Zam ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 85,22 TL'ye, Ankara'da 86,35 TL'ye ve İzmir'de ise 86,62 TL'ye ulaşacak.

ZAM İPTAL EDİLMİŞTİ

Savaşın tetiklediği zam dalgası, akaryakıt fiyatlarını etkilerken dün gece pompaya yansıyacak şekilde motorinin litre fiyatına 7 lira 67 kuruşluk bir zam bekleniyordu.Benzinin litresinde ise 57 kuruşluk bir artış beklentisi vardı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER