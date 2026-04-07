İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma! Yaralı 2 polisin sağlık durumuna ilişkin açıklama

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu yakında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada 1 terörist öldürüldü, iki terörist yaralı ele geçirildi. DEAŞ üyesi saldırganların bina önüne kamuflajlı kıyafetle geldiği ve uzun silahlar taşıdığı belirlendi. Konsolosluk uzun zamandır kapalıydı ve bina önünde sadece koruma amaçlı polisler bulunuyordu.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırganların İzmit'ten İstanbul'a geldiğini açıkladı.
İki terörist kardeş çıktı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teröristlerin kimliklerinin belirlendiğini söyledi. Saldırganların, İzmit'ten iki araçla İstanbul'a geldiğini söyleyen Çiftçi, "İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir" dedi.
2 polisimizin sağlık durumu hakkında açıklama
Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu yakınında çıkan çatışmada 2 polis yaralandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralı polislerimizin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı."Tedavileri devam ediyor"
Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyet güçlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan 2 kahraman polisimizin tedavileri hastanemizde devam etmektedir. Kahramanlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.
Kaynak: DHA