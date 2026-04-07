Konya’da kaymakamdan skandal ziyaret!

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde yapımı süren bir atıştırmalık zincirine ait yeni şubenin, Kaymakam Fatih Uzun tarafından ziyaret edilmesi kamuoyunda tartışma yarattı. Dünya genelinde boykot çağrılarıyla gündemde olan markaya gerçekleştirilen bu ziyaret, sosyal medyada geniş yankı buldu.
Konya'nın Cihanbeyli ilçe Kaymakamı Fatih Uzun, ilçede yeni açılan ve Gazze katliamı sırasında İsrail'e destek olduğu için boykot listesinde yer alan markanın yeni şubesini ziyaret etti. Bu ziyaret kaymakamlığın sosyal medya sayfasından paylaşıldı.
BOYKOT ÇAĞRILARI GÖLGESİNDE ZİYARET
Paylaşımın ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Tepkiler üzerine paylaşımın silindiği görüldü.
Markanın 7 Ekim 2023'te başlayan süreçte İsrail ordusuna ücretsiz yemek ve yemek çekleri sağladığı ve bu nedenle Türkiye dahil birçok yerde boykot edildiği biliniyor.
Son dönemde uluslararası ölçekte çeşitli nedenlerle boykot edilen firmaya yönelik hassasiyet sürerken, resmi bir ziyaret gerçekleştirilmesi eleştirilere neden oldu.
"İSTİHDAM” VURGUSU TARTIŞMA YARATTI
Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada ziyaretin, ilçeye kazandırılacak yatırım ve istihdam katkısı çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi. İşletme sahibi ile yapılan görüşmede, yeni açılacak şubenin ekonomik katkısına dikkat çekildiği ifade edildi.
SOSYAL MEDYADA YOĞUN ELEŞTİRİ
Ziyaretin ardından çok sayıda kullanıcı, kamu görevlilerinin toplumsal hassasiyetleri göz önünde bulundurması gerektiğini vurgulayan paylaşımlar yaptı.
